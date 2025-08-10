Zelensky soutenu par l'Europe et l'Otan avant le sommet en Alaska

(Ajoute citations Zelensky, Kallas, Rutte, Vance, Medvedev)

Volodimir Zelensky a obtenu le soutien de l'Europe et de l'Otan dimanche pour faire entendre la voix de l'Ukraine et tenter de lui trouver une place à la table des négociations entre Donald Trump et Vladimir Poutine, que Kyiv redoute de voir dicter ses termes pour mettre fin à trois ans et demi de conflit.

Le président américain a

annoncé

vendredi qu'il rencontrerait son homologue russe vendredi en Alaska et évoqué "des échanges de territoires pour le bien des deux parties".

Volodimir Zelensky a affirmé que toute décision prise en l'absence de Kyiv serait "mort-née" et impraticable, une position également réaffirmée par ses alliés européens.

"La fin de la guerre doit être juste", a déclaré le président ukrainien dans un message sur X.

Dans une déclaration conjointe publiée samedi soir, les dirigeants britannique, français, allemand, italien, polonais et finlandais et la Commission européenne ont souligné que toute solution diplomatique devrait prendre en compte les intérêts de Kyiv et de l'Europe. L'ancien président Dmitri Medvedev les a qualifiés sur les réseaux sociaux d'"euro-imbéciles qui essaient d'entraver les efforts des Etats-Unis" pour mettre fin au conflit.

"Les Etats-Unis ont le pouvoir de contraindre la Russie à négocier sérieusement", a voulu croire dimanche la Haute Représentante de l'UE pour la politique étrangère, qui a convoqué pour lundi une réunion extraordinaire des ministres des Affaires étrangères des Vingt-Sept.

Interrogé par la chaîne américaine ABC News, le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a déclaré que le sommet de vendredi permettrait de "tester Poutine, de voir à quel point il est sérieux dans son intention de mettre fin à la guerre".

"Il sera question de garanties de sécurité, bien sûr, mais aussi de l'absolue nécessité de reconnaître que l'Ukraine doit décider de son propre avenir, que l'Ukraine doit être une nation souveraine et décider de son propre avenir géopolitique", a-t-il ajouté.

Dans une interview à la chaîne Fox News, le vice-président américain J.D. Vance a déclaré que les Etats-Unis s'employaient à réunir Donald Trump, Vladimir Poutine et Volodimir Zelensky, tout en estimant qu'une rencontre entre les présidents russe et ukrainien avant un sommet avec Trump serait peu productive.

"Nous sommes maintenant à un point où nous essayons de fixer un calendrier, voir à quel moment les trois dirigeants pourraient s'asseoir et discuter de la fin de ce conflit", a-t-il dit, ajoutant qu'"au final, les Russes comme les Ukrainiens seront probablement mécontents".

(Rédigé par Dan Peleschuk, Mark Trevelyan et Nandita Bose; version française Claude Chendjou et Jean-Stéphane Brosse)