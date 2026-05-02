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Zelensky signale des mouvements "inhabituels" à la frontière biélorusse
information fournie par Reuters 02/05/2026 à 14:24

L'Ukraine a constaté une activité "inhabituelle" le long de sa frontière avec la Biélorussie, a déclaré samedi le président Volodimir Zelensky, qui exhorte depuis plusieurs semaines Minsk à ne pas s'impliquer davantage dans la guerre menée par la Russie.

"Hier, il y a eu une activité plutôt inhabituelle le long de la frontière Ukraine-Biélorussie- du côté biélorusse", a dit Volodimir Zelensky dans son allocution quotidienne à la nation.

"Nous surveillons étroitement la situation, nous gardons tout sous contrôle et nous répondrons si nécessaire", a-t-il ajouté.

Le président ukrainien n'a fourni aucun détail supplémentaire.

L'armée de l'air ukrainienne et les gardes-frontières n'ont pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire.

(Yuliia Dysa; version française Nicolas Delame)

Guerre en Ukraine
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6 commentaires

  • 19:36

    j'ajoute qu'il se sent un peu oublié, l'Iran et le golfe persique occupent l'actualité 24/24, de plus ils (ses amis) ont été clairs avec lui sur le principe de "pas d'entrée précipitée dans l'u e " ni d'entrée d'un pays en guerre

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