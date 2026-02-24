Zelensky salue la résistance ukrainienne quatre ans après l'invasion russe

(Actualisé avec nouvelles déclarations de Zelensky, contexte, réunion de la coalition des volontaires et déclarations de Macron)

Volodimir Zelensky a salué mardi l'endurance et la résistance de son peuple face à Moscou dans un message vidéo diffusé à l'occasion du quatrième anniversaire de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par l'armée russe.

"Cela fait exactement quatre ans que [le président russe Vladimir] Poutine était censé prendre Kyiv en trois jours. Cela en dit long sur notre résistance, sur la façon dont l'Ukraine s'est battue sans relâche. Derrière ces mots, il y a des millions de nos compatriotes, un courage immense, un travail acharné, une endurance à toute épreuve", a déclaré le président ukrainien.

"Nous avons défendu notre indépendance. Nous n'avons pas perdu notre souveraineté. [Le président russe Vladimir] Poutine n'a pas atteint ses objectifs. Il n'a pas brisé le peuple ukrainien. Il n'a pas gagné cette guerre. Nous avons préservé l'Ukraine et nous ferons tout pour instaurer la paix et la justice", a-t-il ajouté.

Volodimir Zelensky doit accueillir dans la journée à Kyiv plusieurs responsables politiques européens, dont la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen, pour des cérémonies de commémoration.

Depuis le lancement de l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février 2022, des centaines de milliers de soldats des deux camps ont été tués ou blessés. Le conflit, le plus meurtrier en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale, a aussi fait des dizaines de milliers de morts parmi les civils ukrainiens.

Les négociations pour trouver un accord de paix, menées sous l'égide des Etats-Unis, n'ont permis aucune avancée significative jusqu'à présent alors que la Russie continue d'exiger de l'Ukraine des concessions territoriales que Kyiv refuse catégoriquement.

"Nous voulons la paix. Une paix forte, digne et durable", a déclaré mardi Volodimir Zelensky dans son discours.

"Ne niez pas toutes ces années, ne dévalorisez pas toute la lutte, le courage, la dignité, tout ce que l’Ukraine a enduré. Nous ne pouvons pas, nous ne devons pas, y renoncer, l’oublier, le trahir", a ajouté le dirigeant à l'adresse des négociateurs ukrainiens.

Une réunion de la "coalition des volontaires", qui regroupe plusieurs alliés essentiellement européens de Kyiv dont la France, est prévue mardi en visioconférence.

Sur X, le président français Emmanuel Macron a réitéré le soutien de la France et de l'Europe à l'Ukraine.

"Parce que l’Ukraine est la première ligne de défense de notre continent, la France et l’Europe se tiennent résolument à ses côtés", a-t-il dit, rappelant que le bloc européen a déjà mobilisé 170 milliards d’euros de soutien à Kyiv.

Un autre prêt de 90 milliards d'euros à l'Ukraine a été décidé en décembre mais cette aide

est bloquée

par le veto de la Hongrie et de la Slovaquie, dont les dirigeants sont ouvertement conciliants avec la Russie et entendent protester contre l'arrêt des livraisons de pétrole russe via l'oléoduc Droujba qui traverse l'Ukraine.

"Rien ne justifie de remettre [ce prêt] en cause. Nous devons désormais le concrétiser", a déclaré mardi Emmanuel Macron.

"Nous sommes et resterons aux côtés de l'Ukraine."

(Rédigé par Pavel Polityuk, Jean-Stéphane Brosse et Blandine Hénault pour la version française)