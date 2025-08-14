Zelensky reçu à Downing Street à la veille du sommet Trump-Poutine-Sky

Le président ukrainien Volodimir Zelensky rencontrera jeudi le Premier ministre britannique Keir Starmer à Downing Street à la veille du sommet Trump-Poutine, rapporte la chaîne de télévision Sky News, citant le gouvernement britannique.

Le président américain Donald Trump doit rencontrer vendredi son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska avec l'objectif d'avancer dans ses efforts destinés à mettre fin à la guerre en Ukraine.

La veille, les dirigeants européens ont tenu une visioconférence avec Volodimir Zelensky et Donald Trump. A l'issue de la réunion, le président français Emmanuel Macron a déclaré que son homologue américain s'était engagé à ce que les questions territoriales soient négociées uniquement avec Kyiv dans le cadre d'un éventuel cessez-le-feu conclu avec la Russie.

Ces derniers jours, l'incertitude entourant l'issue du sommet Trump-Poutine a amplifié les craintes des Européens de voir les présidents américain et russe prendre à deux des décisions de grande ampleur, puis de contraindre Kyiv à accepter un accord défavorable, notamment concernant des échanges de territoires.

La Russie, qui a annexé la péninsule de Crimée en 2014, occupe près d'un cinquième du territoire ukrainien depuis le début le 24 février 2022 de ce que le Kremlin avait présenté comme une "offensive militaire spéciale" en Ukraine.

(Disha Mishra à Bangalore; version française Gilles Guillaume, édité par Zhifan Liu)