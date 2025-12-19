Zelensky propose à la Pologne l'aide de l'Ukraine contre les drones

L'Ukraine peut aider la Pologne à développer ses systèmes de défense anti-drones, a déclaré le président Volodimir Zelensky lors de son premier entretien avec son homologue polonais Karol Nawrocki vendredi à Varsovie.

Très inquiète des ambitions russes, la Pologne est un des pays européens qui a le plus soutenu l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe en février 2022 mais la relation entre les deux voisins s'est progressivement tendue et l'élection du nationaliste Karol Nawrocki a suscité une certaine inquiétude à Kyiv.

Flattant les sentiments anti-ukrainiens de certains électeurs d'extrême droite hostiles aux réfugiés ou jugeant que Varsovie fournit une aide militaire trop importante à Kyiv, le nouveau chef de l'Etat avait insisté pour que Volodimir Zelensky se déplace en Pologne pour la remercier de son soutien avant d'envisager une visite en Ukraine.

Karol Nawrocki s'est néanmoins voulu rassurant lors de la visite de Volodimir Zelensky, qu'il a présentée comme une démonstration de l'unité entre l'Ukraine et la Pologne sur les questions de sécurité.

Il a ajouté que Varsovie pourrait fournir à Kyiv un nouveau lot d'avions de chasse MiG-29 en échange de la technologie anti-drones développée par l'Ukraine.

"Nous savons comment nous défendre contre tous les types de drones russes qui peuvent être utilisés contre nos voisins, contre la Pologne ou d'autres pays", a souligné Volodimir Zelensky pendant une conférence de presse.

PROXIMITÉ AVEC TRUMP

Le développement des systèmes de défense contre les drones est devenu une priorité absolue pour les pays du flanc oriental de l'Otan depuis l'incursion d'une vingtaine de drones russes en Pologne en septembre et une série d'autres incidents impliquant des drones dans des pays comme les républiques baltes, la Roumanie, le Danemark ou l'Allemagne.

En septembre, le ministre ukrainien de la Défense, Denys Chmyhal, avait déclaré que les experts ukrainiens de la lutte anti-drones allaient faire bénéficier leurs homologues polonais de leur expérience.

Le soutien de la Pologne, par laquelle transite une grande partie des armes fournies par les pays occidentaux, demeure essentiel pour l'Ukraine, et Volodimir Zelensky est conscient du risque que son pays devienne une victime collatérale de la rivalité politique entre le camp nationaliste incarné par Karol Nawrocki et le Premier ministre centriste et pro-européen Donald Tusk.

Wojciech Przybylski, directeur du centre de réflexion Res Publica Foundation, estime cependant que Karol Nawrocki, qui a reçu le soutien de Donald Trump, pourrait être un précieux allié pour l'Ukraine.

"Zelensky a besoin d'alliés dans les cercles proches de Donald Trump… Nawrocki cherche à démontrer qu'il a toutes les cartes en main et à s'imposer comme un acteur de premier plan dans le dossier ukrainien", souligne-t-il.

(Reportage de Barbara Erling et Anna Wlodarczak-Semczuk à Varsovie ; avec Olena Harmash et Max Hunder à Kyiv ; version française Tangi Salaün, édité par Sophie Louet)