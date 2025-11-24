 Aller au contenu principal
Zelensky juge que des éléments "corrects" ont été intégrés au plan américain pour l'Ukraine
information fournie par Reuters 24/11/2025 à 22:02

Volodimir Zelensky a déclaré lundi soir que de "nombreux éléments corrects" avaient été incorporés dans le projet de plan de paix entre l'Ukraine et la Russie en cours d'élaboration avec les Etats-Unis et l'Europe.

Les points les plus sensibles sont à discuter avec son homologue américain Donald Trump, a ajouté le président ukrainien dans son allocution nocturne.

"A ce stade, après (les discussions) à Genève, il y a moins de points, il n'y en a plus 28, et de nombreux éléments corrects ont été incorporés dans ce cadre", a-t-il dit.

"Notre équipe s'est déjà exprimée aujourd'hui sur la nouvelle mouture de ces éléments et c'est vraiment la bonne approche. Les questions sensibles, les points les plus délicats, j'en discuterai avec le président Trump."

(Ron Popeski et Oleksandr Kozhukhar, version française Bertrand Boucey)

Guerre en Ukraine
