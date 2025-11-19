 Aller au contenu principal
Zelensky en Turquie pour relancer les négociations de paix
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:50

par Huseyin Hayatsever et Anastasiia Malenko

Le président ukrainien Volodimir Zelensky se rend mercredi en Turquie avant de rencontrer jeudi à Kyiv des responsables de l'armée américaine, dans le cadre d'une initiative visant à relancer les négociations de paix avec la Russie.

Aucun entretien direct n'a eu lieu entre les belligérants depuis une réunion à Istanbul en juillet. Le conflit ne montre aucun signe d'essoufflement, avec des frappes nocturnes en Ukraine ayant tué 19 personnes entre mardi et mercredi.

Si les efforts pour relancer les pourparlers semblent s'intensifier, Moscou reste inflexible sur ses conditions pour mettre fin à la guerre.

ZELENSKY VEUT RÉACTIVER LES NÉGOCIATIONS

Annonçant son déplacement en Turquie, Volodimir Zelensky a déclaré mardi qu'il se préparait à "réactiver les négociations" et qu'il discuterait avec le président turc Recep Tayyip Erdogan des moyens d'instaurer une "paix juste" en Ukraine.

"Faire tout ce qui est possible pour rapprocher la fin de la guerre est la priorité absolue de l'Ukraine", a-t-il dit à propos des réunions en Turquie.

La Turquie, membre de l'Otan qui a conservé des liens étroits avec les deux parties, avait accueilli un premier cycle de pourparlers dans les premières semaines du conflit en 2022, les seuls jusqu'à ceux de juillet dernier.

Le Kremlin a indiqué que des représentants russes ne participeraient pas aux discussions, mais que le président Vladimir Poutine restait ouvert à des échanges avec les États-Unis et la Turquie sur les résultats des entretiens.

Axios a rapporté mardi que Washington travaillait en secret à une feuille de route pour mettre fin à la guerre en concertation avec la Russie.

Prié de commenter ces informations, le porte-parole du Kremlin Dmitri Peskov a déclaré mercredi qu'il n'y avait "aucune nouveauté" à annoncer concernant d'éventuelles propositions de paix depuis le sommet entre Vladimir Poutine et Donald Trump en Alaska en août.

Un haut responsable ukrainien a indiqué à Reuters que Kyiv avait reçu des "signaux" concernant un ensemble de propositions américaines discutées avec la Russie, précisant que l'Ukraine n'avait pas été associée à leur élaboration.

Vladimir Poutine avait exposé ses conditions principales en juin 2024, exigeant que Kyiv renonce à rejoindre l'Otan et retire ses troupes de quatre provinces que Moscou revendique comme faisant partie de la Russie.

DES RESPONSABLES DE L'ARMÉE AMÉRICAINE À KYIV

Une délégation américaine conduite par le secrétaire à l'Armée des États-Unis Dan Driscoll est en déplacement à Kyiv pour une "mission d'information", a indiqué l'ambassade des États-Unis dans la capitale ukrainienne.

Selon une source proche du dossier, le chef d'état-major de l'armée, le général Randy George, fait également partie de la délégation et il devrait rencontrer jeudi Volodimir Zelensky.

Une source turque a indiqué que l'envoyé spécial américain Steve Witkoff pourrait également se rendre en Turquie, mais aucune annonce officielle n'a été faite à ce sujet par Washington.

Une autre source, au ministère turc des Affaires étrangères, a précisé que les responsables turcs ne rencontreraient que Volodimir Zelensky et que Steve Witkoff ne devrait pas participer aux réunions à Ankara.

Les efforts de Donald Trump pour négocier la fin de la guerre n'ont jusqu'ici pas abouti et il a annulé le mois dernier un sommet prévu avec Poutine à Budapest.

Les forces russes contrôlent environ 19% du territoire ukrainien et progressent lentement, tout en conduisant des attaques régulières contre les infrastructures énergétiques ukrainiennes à l'approche de l'hiver.

(Reportage Hüseyin Hayatsever à Ankara et Anastasia Malenko à Kyiv, avec les bureaux de Kyiv, Moscou et Istanbul, rédigé par Timothy Heritage ; version française Nicolas Delame, édité par Kate Entringer)

