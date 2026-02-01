Zelensky annonce des discussions Ukraine-Russie-USA les 4-5 février

(Actualisé tout du long, changement de slug)

par Dan Peleschuk

Les prochaines discussions trilatérales entre l'Ukraine et la Russie sous l'égide des Etats-Unis auront lieu les 4 et 5 février à Abou Dhabi, a annoncé dimanche Volodimir Zelensky, alors que les Ukrainiens s'efforcent de résister à un hiver glacial avec la suspension des frappes russes sur leur réseau énergétique.

Les derniers pourparlers à trois ont eu lieu le week-end des 24 et 25 janvier, déjà à Abou Dhabi, mais n'ont pas permis de progresser sur la question cruciale des territoires après quasiment quatre ans de guerre depuis le début de l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en février 2022.

La Russie exige l'intégralité du Donbass, ce qui signifie que Kyiv, qui le refuse, devrait céder des territoires que l'armée russe n'a pas conquis malgré ses lents progrès dans l'est de l'Ukraine.

"Notre équipe de négociateurs vient tout juste de remettre un rapport. Les dates pour les prochaines réunions trilatérales ont été fixées, les 4 et 5 février à Abou Dhabi", a écrit Volodimir Zelensky sur X.

"L'Ukraine est prête à une discussion substantielle et nous souhaitons garantir que son issue nous rapproche d'une fin réelle et digne de la guerre", a ajouté le président ukrainien.

A Kyiv, un millier d'immeubles résidentiels étaient encore privés de chauffage dimanche, a dit le maire Vitali Klitschko.

Le réseau électrique ukrainien a subi une importante défaillance samedi, ce qui a aussi affecté la Moldavie voisine, même si les autorités ukrainiennes ne l'ont pas directement liée aux bombardements russes qui frappent depuis des mois les infrastructures énergétiques du pays.

L'Ukraine connaît l'un de ses hivers les plus froids depuis de nombreuses années. Il faisait -15° Celsius dimanche à Kyiv et la température devrait baisser à -20° lundi.

La Russie a dit vendredi avoir accepté à la demande des Etats-Unis de suspendre ses frappes sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine jusqu'à ce dimanche. L'Ukraine a dit en faire de même tout en soulignant que cette pause était censée durer jusqu'à vendredi prochain.

Le fournisseur d'électricité DTEK a dit dimanche avoir rétabli le courant pour 300.000 foyers dans la région d'Odessa, dans le sud de l'Ukraine, particulièrement affectée.

L'exploitant de réseau Ukrenergo a prévenu dimanche que des coupures allaient être programmées dans l'ensemble du pays.

Si aucune frappe majeure n'a été signalée sur les infrastructures énergétiques de l'Ukraine ces derniers jours, deux personnes ont été tuées au cours de la nuit de samedi à dimanche dans une attaque de drone contre un immeuble résidentiel à Dnipro et six personnes ont été blessées dans une maternité à Zaporijjia, ont dit les autorités régionales.

(avec Daria Smetanko, version française Bertrand Boucey)