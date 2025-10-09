Zelensky accuse la Russie de vouloir "semer le chaos" avec ses frappes sur l'énergie

Des secouristes ukrainiens sur le site d'une frappe de drone sur une infrastructure énergétique à Kharkiv, le 7 octobre 2025 ( AFP / SERGEY BOBOK )

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie de vouloir "semer le chaos" en Ukraine en multipliant les frappes sur les infrastructures énergétiques et les chemins de fer du pays.

A l'approche de l'hiver, la Russie a ciblé ces dernières semaines des installations électriques, gazières ou ferroviaires dans plusieurs régions de l'Ukraine, faisant craindre une campagne similaire à celle d'hivers précédents, quand des millions de personnes avaient par moments été plongées dans le noir ou privées de chauffage.

"L'objectif de la Russie est de semer le chaos, de faire pression psychologiquement sur les gens en frappant les infrastructures énergétiques et ferroviaires", a dénoncé mercredi M. Zelensky devant un groupe de médias dont l'AFP, ses propos étant sous embargo jusqu'à jeudi.

Il a notamment fait état d'"une forte pression des attaques russes" sur le secteur gazier ukrainien, qui pourrait forcer Kiev à augmenter les importations.

L'hiver dernier, les bombardements russes avaient déjà réduit de moitié la production nationale de gaz en Ukraine.

Des frappes russes ont provoqué des coupures de courant dans plusieurs régions d'Ukraine le week-end dernier et touché deux locomotives dans une gare du nord du pays, faisant plusieurs morts.

Dans la nuit de mercredi à jeudi, une nouvelle série de frappes russes a endommagé des infrastructures énergétiques, des bâtiments civils et fait au moins cinq blessés dans la région d'Odessa (sud), a déploré son gouverneur Oleg Kiper.

Les entrepôts de ce port de la mer Noire, stratégique pour les échanges commerciaux de l'Ukraine, sont régulièrement la cible d'attaques, depuis l'offensive d'ampleur lancée par Moscou en février 2022.

Parallèlement, une délégation ukrainienne conduite par la Première ministre Ioulia Svyrydenko se rendra "en début de semaine prochaine" aux Etats-Unis, a annoncé jeudi Volodymyr Zelensky sur son compte X.

Il sera question de l'énergie, de la défense anti-aérienne face à la multiplication des attaques nocturnes de drones russes, mais aussi du "gel des actifs" de la Russie à l'étranger en vigueur dans le cadre de sanctions internationales, a-t-il précisé.

- "Notre défi suivant" -

Face aux journalistes, M. Zelensky a dit toutefois voir des "résultats positifs" de la campagne ukrainienne de frappes sur les raffineries russes, qui ont provoqué une hausse des prix du carburant en Russie depuis l'été.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprime devant des journalistes, le 8 octobre 2025 à Kiev ( UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / Handout )

La nuit dernière, des installations pétrolières de la région russe de Volgograd ont été frappées par plusieurs drones ukrainiens, a rapporté jeudi le gouverneur Andrey Bocharov.

L'Ukraine a aussi récemment frappé une centrale électrique dans la région russe frontalière de Belgorod, provoquant des coupures de courant.

"En ce qui concerne nos frappes en profondeur en Russie (...), il y a des résultats positifs", s'est félicité M. Zelensky, évoquant des "pénuries de carburant à hauteur de 20% des besoins" en Russie.

Sur le front, le président ukrainien a une nouvelle fois salué la contre-offensive menée par ses forces en riposte à une percée cet été de l'armée russe près de Dobropillia, estimant que cette opération a "fait échouer la campagne offensive estivale russe".

Selon lui, la situation est la plus "tendue" pour l'armée ukrainienne dans l'est du pays, près des villes de Dobropillia et de Pokrovsk (région de Donetsk), ainsi qu'à proximité de Novopavlivka (Dnipropetrovsk).

"C'est notre défi suivant", a-t-il dit à propos de la région de Dnipropetrovsk où l'armée russe avait pénétré cet été pour la première fois en trois ans et demi d'offensive.

Trois personnes ont par ailleurs été tuées dans des frappes de drones russes dans la région de Soumy (nord), selon le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Grygorov.

La Russie a de son côté été la cible lundi et mardi de deux attaques de drones ayant chacune impliqué plus de 200 engins, soit parmi les attaques ukrainiennes les plus massives depuis 2022.