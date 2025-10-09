 Aller au contenu principal
Delta Air Lines, sur une "dynamique positive", dépasse les attentes au 3T
information fournie par Boursorama avec AFP 09/10/2025 à 15:45

( Getty Images North America / BARRY WILLIAMS )

La compagnie aérienne américaine Delta Air Lines a indiqué jeudi se trouver sur une "dynamique positive", avec une amélioration au niveau domestique et l'essor continu des classes business et Premium, qui lui a permis de dépasser les attentes au troisième trimestre.

"Nous avons produit des résultats pour le troisième trimestre dans le haut de la fourchette de nos espérances grâce à une exécution solide et à une amélioration de nos fondamentaux", a commenté Ed Bastian, cité dans un communiqué.

De ce fait, le chiffre d'affaires du groupe a atteint un record pour cette période à 16,67 milliards de dollars (+6% sur un an) et son bénéfice net a progressé de 11% à 1,42 milliard de dollars.

Au troisième trimestre 2024, les résultats du groupe d'Atlanta (Géorgie) avaient pâti de la panne informatique mondiale d'un logiciel du groupe Crowdstrike et de l'ouragan Hélène aux Etats-Unis.

Rapporté par action et hors éléments exceptionnels - variable de référence pour les marchés -, le bénéfice net ressort à 1,71 dollar (+14%).

Ces résultats sont supérieurs au consensus des analystes de FactSet qui tablaient sur un chiffre d'affaires de 15,08 milliards de dollars, un bénéfice net de 988 millions et de 1,52 dollar par action à données comparables.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Delta Air Lines bondissait de 4,53%.

Par ailleurs le groupe a dévoilé ses prévisions pour le quatrième trimestre et pour l'ensemble de l'exercice en cours.

Entre octobre et décembre, à données comparables, il table sur une hausse du chiffre d'affaires de 2% à 4% sur un an, sur une marge opérationnelle entre 10,5% et 12% (11,2% au troisième trimestre) et sur un bénéfice par action entre 1,60 et 1,90 dollar.

Avant la publication de jeudi, le consensus anticipait 1,65 dollar pour ce dernier.

Pour l'année 2025, il prévoit de dégager une trésorerie de 3,5 à 4 milliards de dollars et d'atteindre un bénéfice net par action hors exceptionnels "d'environ 6 dollars". FactSet attendait 7,23 dollars avant l'annonce des résultats du troisième trimestre.

