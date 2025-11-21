Zelensky, à l'heure d'un choix cornélien, évoque un moment difficile pour l'Ukraine

Le président ukrainien Zelenskiy et son épouse Olena

KYIV (Reuters) -Le président ukrainien Volodimir Zelensky, qui poursuit ses consultations avec Washington sur le plan de paix américain pour régler le conflit entre son pays et la Russie, a évoqué vendredi dans un message à la Nation "l'un des moments les plus difficiles" de l'Histoire de l'Ukraine, évoquant un choix douloureux entre la dignité ou le soutien des Etats-Unis.

Au lendemain de discussions avec des émissaires du Pentagone à Kyiv, Volodimir Zelensky s'est entretenu par téléphone avec le vice-président américain J.D. Vance, selon une source au fait du dossier. Washington exerce une pression sans précédent sur le président ukrainien pour qu'il consente d'ici au 27 novembre à un accord-cadre sur la base du projet en 28 points mis au point par la Maison blanche, d'après deux sources proches des discussions.

"Nous vivons l'un des moments les plus difficiles de notre Histoire. La pression sur l'Ukraine a rarement été aussi forte", déclare le président ukrainien dans un message vidéo dont la tonalité tranche avec l'intransigeance passée.

"Désormais, poursuit-il, l'Ukraine est face à un choix très difficile - soit perdre sa dignité soit risquer de perdre un partenaire majeur. Soit les 28 points difficiles (du plan), soit un hiver extrêmement rude - le plus rude jamais connu - et d'autres risques à venir. La vie sans la liberté, sans la dignité, sans la justice."

(Olena Harmash, Version française Jean-Stéphane Brosse et Sophie Louet)