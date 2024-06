Zelensky à l'Assemblée : Roussel dit y avoir vu un appel à une "troisième guerre mondiale"

A la tribune de l'Assemblée nationale, le président ukrainien a exhorté ses alliés à "faire plus" pour aider Kiev face à l'agression russe. Le leader du PCF s'est dit "extrêmement inquiet" des mots de Volodymyr Zelensky.

Fabien Roussel, le 19 mars 2024, à l'Assemblée nationale ( AFP / ALAIN JOCARD )

"Je suis très inquiet par les paroles que j'ai entendues". Après la prise de parole de Volodymyr Zelensky à l'Assemblée nationale, vendredi 7 juin, Fabien Roussel a affiché ses réserves face discours du président ukrainien. "J'ai entendu un appel à renouveler le D-Day, le Débarquement. J'ai entendu comme un appel à faire entrer l'Europe dans une troisième guerre mondiale et c'est extrêmement grave" , a déclaré le chef de file du PCF, vendredi 7 juin.

Dans son discours, Volodymyr Zelensky a comparé le prochain sommet pour la paix pour l'Ukraine organisé en Suisse mi-juin au débarquement des Alliés en Normandie, tournant de la deuxième guerre mondiale. "D'ici une semaine aura lieu notre D-Day", a ainsi lancé le président ukrainien.

"Engrenage militaire"

"En comparant Poutine à Hitler, en comparant l'invasion de l'Ukraine avec la Shoah, il fait une comparaison malheureuse et appelle à ce que l'Europe entre dans une troisième guerre mondiale" , a pour sa part jugé Fabien Roussel, à l'antenne de LCP . "Nous avons tous dit au lendemain de WWII, plus jamais ça : 60 millions de morts. Tout doit être fait pour truver des solutions politiques et diplomatiques au conflit. Or, je viens qu'aujourd'hui, ces solutions (...) s'éloignent et c'est l'engrenage militaire qui gagne", a t-il ajouté, avant d'évoquer les déclarations d'Emmnanuel Macron.

"Les mots du président de la République inscrivent cette guerre dans le temps long. Il parle d'envoyer des Mirage, des soldats français sur le sol ukrainien, de frapper le sol russe avec des missiles français. Tout cela peut nous conduire à ce que demain la France entre en guerre contre la Russie" , estime le chef de file communiste, appelant à ce que la population soit "consultée" sur le changement de stratégie. "C'est pour ça que je demande à ce que le Parlement soit saisi de cette réorientation de la politique de défense", a t-il lancé.

"Je suis très inquiet par les paroles que j'ai entendu. Ce parallèle fait avec le débarquement conduit à faire un parallèle avec une troisième guerre mondiale, que le président Zelensky appelle, et nous n'en voulons pas !", a t-il encore insisté. "Écouter le président d'un pays que nous soutenons dans sa résistance à Poutine est important", a toutefois estimé le secrétaire national du PCF.