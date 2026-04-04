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Zelensky à Istanbul pour des discussions avec Erdogan
information fournie par Reuters 04/04/2026 à 13:35

Le président ukrainien Volodimir Zelensky a annoncé s'être rendu samedi à Istanbul pour des discussions consacrées à la sécurité avec son homologue turc Tayyip Erdogan.

"Nous travaillons au renforcement de notre partenariat afin d'assurer une protection réelle des vies humaines, faire avancer la stabilité et garantir la sécurité dans notre Europe autant qu'au Moyen-Orient", a écrit le président ukrainien sur X.

Il n'a pas détaillé le programme des discussions.

L'Ukraine a récemment signé des accords de coopération sécuritaire avec l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis et le Qatar, touchés à des degrés divers par des attaques iraniennes depuis le début de la guerre au Moyen-Orient.

Kyiv est également en contact avec d'autres pays de la région en vue d'arrangements similaires.

Depuis le début de la guerre entre les Etats-Unis et Israël d'une part, l'Iran de l'autre, l'Ukraine cherche à monnayer son expérience dans la lutte contre les drones acquise en quatre années de guerre contre la Russie.

Le porte-parole de Volodimir Zelensky a également précisé que le chef de l'Etat ukrainien prévoyait de rencontrer à Istanbul le patriarche orthodoxe de Constantinople Bartholomée.

(Max Hunder, Jean-Stéphane Brosse pour la version française)

Proche orient
Guerre en Ukraine
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