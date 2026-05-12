Zed Yun Pavarotti : « L’épopée de Saint-Étienne en 1976, c’est un truc absurde »

Qu’est-ce que grandir dans un Saint-Étienne qui ne gagne plus grand-chose ? Est-ce que l’ombre du foot influence l’adolescence ? Né 20 ans après la finale de ses aînés, le chanteur Zed Yun Pavarotti s’est posé un après-midi pour répondre à ces questions. Spoiler : avant son retour sur scène, son cœur est vert.

Avant de devenir artiste, tu as grandi à Saint-Étienne dans les années 2000. C’était comment ?

Que dire… J’y suis resté jusqu’à mes 21, 22 ans. J’en ai 29 et déjà, je n’ai pas du tout le même souvenir. Je me souviens d’une ville à l’ancienne, avec son centre très investi. Devant l’hôtel de ville, il y avait plein d’arbres. C’était vert. Les gens sortaient le week-end, pour ne rien faire, mais il fallait être au centre-ville. Il y avait un fourmillement infini. J’adorais. Aujourd’hui, le centre-ville a été bien déserté, des centres commerciaux ont ouvert plus loin. Ça a tué le cœur du truc, c’est dommage.…

Le single "Si Dieu Fume" est disponible, avant un nouvel album en octobre.



En concert à l’Olympia le 17 Février 2027.

Propos recueillis par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com