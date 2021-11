Yvelines : vandalisme en série sur des permanences de députés

Plusieurs cibles dans le même département en l’espace de quelques jours. Selon les informations de nos confrères du Parisien, des permanences de députés de la majorité La République en marche et le MoDem ont été endommagées au moyen de copeaux de bois et de colle dans les serrures des portes. Natalia Pouzyreff, députée LREM de la 6e circonscription des Yvelines, témoigne : « On s’en est aperçu mardi quand on a voulu entrer dans le local. » Elle dénonce une « forme d’intimidation ». Et l’élue de poursuivre : « quand on reçoit des mails malveillants en masse, on a tendance à les laisser à distance, mais dès que la violence se rapproche de nous, elle prend une autre dimension ».

Même cas de figure pour Michèle de Vaucouleurs, également élue LREM, dans la 7e circonscription du département. Quand elle a appris la nouvelle, la députée se trouvait au commissariat pour y déposer une plainte. « J’y étais pour du spamming malveillant avec menaces de mort. J’étais sur place donc j’ai rajouté ça à ma plainte, mais sinon, je ne suis pas sûre que je me serais déplacée », explique-t-elle. Si elle évoque des actes « inadmissibles », la députée estime que cela « relève de l’enfantillage, signe d’un manque de maturité ».

Les actes n’ont pas été revendiqués

Bruno Millienne, élu MoDem de la 9e circonscription des Yvelines, déclare avoir « seulement retrouvé

