information fournie par So Foot • 11/12/2024 à 16:45

Youth League : ça passe pour le LOSC, le PSG éliminé

Prémonitoire pour les pros ?

Encore invaincus à l’aube de leur sixième et dernier match de poule, les U19 du LOSC ont assuré leur qualification pour le prochain tour à la faveur de leur match nul face aux Autrichiens du Sturm Graz, ce mercredi après-midi au Domaine de Luchin (1-1). Les Lillois, qui n’avaient besoin que d’un point pour valider leur billet pour les seizièmes de finale, ont à nouveau sécurisé le match nul (le cinquième en six matchs) et verront donc le tour suivant.…

FG pour SOFOOT.com