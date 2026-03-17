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On sait où aura lieu la finale de la Coupe de France !
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 12:44

On sait où aura lieu la finale de la Coupe de France !

On sait où aura lieu la finale de la Coupe de France !

Ça y est, on est fixé ! Alors que les interrogations étaient nombreuses quant au stade qui accueillerait la finale de la Coupe de France 2026, voilà que la fédération a officiellement annoncé la tenue de l’événement au Stade de France.

Concernant la date, un changement majeur , puisque celle-ci aura lieu un vendredi soir et non un samedi, le 22 mai prochain. Une date avancée , forcée par les travaux qui impacteront largement les transports en commun menant au stade le 23 mai.…

JF pour SOFOOT.com

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