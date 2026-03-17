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Bruno Fernandes dépoussière un vieux record de Premier League
information fournie par So Foot 17/03/2026 à 12:59

Bruno Fernandes dépoussière un vieux record de Premier League

Bruno Fernandes dépoussière un vieux record de Premier League

À nouveau auteur de deux passes décisives ce weekend face à Aston Villa, dont une délicieuse pour Matheus Cunha , Bruno Fernandes n’en finit plus d’affoler les compteurs avec Manchester United . Avec 16 bonbons au compteur à huit journées de la fin , il menace franchement le record du championnat, co-détenu par Kevin de Bruyne et Thierry Henry, tous deux auteurs de 20 caviars en une seule campagne.

Mais ce n’est pas tout, puisque le numéro 8 a déjà dépoussiéré une vieille marque datant de la saison 94-95 et sortie tout droit de la botte de Darren Anderton, qui évoluait alors à Tottenham.…

JF pour SOFOOT.com

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