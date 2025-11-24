Yohan Cabaye assure que le centre de formation du PSG traverse « sa meilleure période »

Le capitaine tente de redresser la barre.

Arrêts maladies, départs en série et mal-être des employés : à Poissy, le centre de formation du PSG connaît une grosse période turbulences, comme l’a révélé L’Équipe fin novembre. Interrogé sur la venue de l’inspection du travail au Campus en octobre , alors que se tenaient ce lundi les célébrations pour les 50 ans à Poissy, le directeur sportif Yohan Cabaye a affirmé sans détour qu’il n’avait « rien à cacher », avant de poursuivre : « Q uand on a de l’ambition, forcément on doit avoir l’exigence qui va avec. Il faut continuer à travailler, à avancer. Il y a eu une visite, effectivement. On travaille d’une certaine façon, mais on travaille bien ». …

CM pour SOFOOT.com