Yémen-Neuf membres du personnel de l'Onu détenus par les Houthis

Neuf membres du personnel des Nations unies ont été arrêtés par les autorités houthies du Yémen, ce qui porte à 53 le nombre total de membres du personnel de l'Onu détenus arbitrairement depuis 2021, a déclaré lundi le porte-parole de l'organisation Stéphane Dujarric.

"Le secrétaire général condamne fermement la poursuite des détentions arbitraires de son personnel et de ses partenaires, ainsi que la saisie illégale des locaux et des biens de l'Onu dans les zones contrôlées par les Houthis", a-t-il dit dans un communiqué.

Stéphane Dujarric n'a pas précisé quand ces arrestations ont eu lieu ni les circonstances dans lesquelles elles se sont déroulées.

Au moins 18 membres du personnel de l'Onu ont été arrêtés par les Houthis au mois d'août après une frappe israélienne lors de laquelle le chef du gouvernement formé par le groupe rebelle et plusieurs de ses ministres ont été tués.

Les responsables houthis ont estimé que l'immunité dont bénéficient les membres du personnel de l'Onu ne devrait pas servir à camoufler des activités d'espionnage.

"Le secrétaire général appelle de nouveau à la libération immédiate et sans conditions de tous les membres du personnel (de l'Onu). Ils doivent être respectés et protégés dans le respect du droit international", a dit Stéphane Dujarric.

