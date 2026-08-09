Yémen-Les Houthis ont repris les attaques contre le port de Moka, dit l'armée

Les miliciens Houthis alignés sur l'Iran ont repris les attaques contre la ville portuaire de Moka, située sur la côte de la mer Rouge, a déclaré dimanche un porte-parole de l'armée du Yémen.

Des images diffusées par la chaîne de télévision Al Massirah, affiliée au mouvement yéménite chiite, montrent le lancement de plusieurs missiles balistiques et de drones qui, d'après le porte-parole militaire des Houthis, ont ciblé des rassemblements de troupes et des dépôts d'armes.

Les systèmes de défense aérienne ont intercepté un certain nombre de drones, a dit l'armée yéménite via le réseau social X, ajoutant que les attaques effectuées par les Houthis ont ciblé des quartiers résidentiels de Moka.

(Mohammed Ghobari et Yasmine Ghania; version française Jean Terzian)