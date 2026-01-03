 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Yémen-Le gouvernement demande à l'Arabie saoudite d'accueillir un forum dédié à la situation dans le Sud
information fournie par Reuters 03/01/2026 à 05:36

Le chef du Conseil de direction présidentiel du Yémen, Rachad al Alimi, a déposé une requête auprès de l'Arabie saoudite pour qu'elle accueille un forum visant à résoudre les tensions dans le sud du pays, a rapporté samedi l'agence de presse Saba.

Rachad al Alimi a dit qu'il espérait que ce forum rassemblerait toutes les factions du Sud "sans distinction", notamment le Conseil de transition du Sud (STC), groupe séparatiste du sud du Yémen soutenu par les Emirats arabes unis.

Cette demande intervient après qu'un certain nombre de factions et de figures politiques du sud du Yémen, qui ont condamné des "mesures unilatérales" prises par dirigeant du STC Aïdarous al Zoubaïdi, ont appelé Rachad al Alimi à la présenter à Ryad.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a accepté la demande et a appelé toutes les factions du sud du Yémen à participer au forum.

(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)

Proche orient
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers s'affairent dans les ruines d'un immeuble détruit par un raid aérien russe à Kharkiv, en Ukraine, le 2 janvier 2026 ( AFP / SERGEY BOBOK )
    L'Ukraine reçoit ses alliés à Kiev
    information fournie par AFP 03.01.2026 04:00 

    De nouvelles négociations ont lieu samedi à Kiev entre l'Ukraine et ses alliés européens et américain sur un hypothétique accord pour mettre fin à la guerre avec la Russie, laquelle a annoncé son intention de "durcir" sa position. Des conseillers à la sécurité ... Lire la suite

  • Des personnes attendent à l'extérieur après l'évacuation d'un hôpital en raison d'un séisme à Puebla, au Mexique, le 2 janvier 2026 ( AFP / ULISES RUIZ )
    Séisme au Mexique, deux décès et des maisons détruites près de l'épicentre
    information fournie par AFP 03.01.2026 00:41 

    Au moins deux personnes sont mortes vendredi au Mexique dans un séisme de magnitude 6,5 qui a frappé le sud-ouest du pays au petit matin et détruit de nombreuses maisons près de l'épicentre sur la côte Pacifique. Le sol a tremblé à 07H58 (13H58 GMT), poussant les ... Lire la suite

  • Des manifestants dans la rue à Téhéran en Iran, le 29 décembre 2025 ( FARS NEWS AGENCY / HANDOUT )
    Manifestations en Iran: Téhéran se dit prêt à riposter après des menaces de Trump
    information fournie par AFP 03.01.2026 00:28 

    Le président Donald Trump a menacé vendredi d'une intervention américaine en Iran si des manifestants y étaient tués dans le cadre de la mobilisation en cours, les autorités iraniennes prévenant qu'elles riposteraient si cette "ligne rouge" était franchie. Des ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 2 janvier 2026 ( AFP / ANGELA WEISS )
    Wall Street globalement en hausse pour la première séance de 2026
    information fournie par AFP 02.01.2026 22:54 

    La Bourse de New York a terminé orientée en hausse vendredi, à l'issue d'une première séance de l'année marquée par une prise de distance avec le secteur technologique, au profit de valeurs habituellement moins recherchées. Le Dow Jones a gagné 0,66%, l'indice ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank