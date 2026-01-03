Yémen-Le gouvernement demande à l'Arabie saoudite d'accueillir un forum dédié à la situation dans le Sud

Le chef du Conseil de direction présidentiel du Yémen, Rachad al Alimi, a déposé une requête auprès de l'Arabie saoudite pour qu'elle accueille un forum visant à résoudre les tensions dans le sud du pays, a rapporté samedi l'agence de presse Saba.

Rachad al Alimi a dit qu'il espérait que ce forum rassemblerait toutes les factions du Sud "sans distinction", notamment le Conseil de transition du Sud (STC), groupe séparatiste du sud du Yémen soutenu par les Emirats arabes unis.

Cette demande intervient après qu'un certain nombre de factions et de figures politiques du sud du Yémen, qui ont condamné des "mesures unilatérales" prises par dirigeant du STC Aïdarous al Zoubaïdi, ont appelé Rachad al Alimi à la présenter à Ryad.

Le ministère saoudien des Affaires étrangères a accepté la demande et a appelé toutes les factions du sud du Yémen à participer au forum.

(Menna Alaa El-Din; version française Camille Raynaud)