Yémen-Le chef des séparatistes est arrivé aux EAU, dit la coalition saoudienne
information fournie par Reuters 08/01/2026 à 06:05

(Actualisé avec précisions)

Le chef des séparatistes yéménites du Conseil de transition du Sud (STC), Aïdarous al Zoubaïdi, est arrivé aux Emirats arabes unis (EAU), a déclaré la coalition militaire dirigée par l'Arabie saoudite.

Dans un communiqué publié jeudi, la coalition saoudienne a indiqué qu'Aïdarous al Zoubaïdi avait quitté le Yémen à bord d'un navire à destination de la région sécessionniste du Somaliland avant d'embarquer à bord d'un avion pour Mogadiscio, la capitale de la Somalie.

Selon la coalition saoudienne, l'avion qui a transporté Aïdarous al Zoubaïdi à Mogadiscio se trouvait "sous le contrôle d'officiers des Emirats arabes unis" et a attendu une heure avant de repartir à destination d'un aéroport militaire situé à Abou Dhabi.

L'avion "a éteint ses systèmes d'identification au-dessus du Golfe d'Oman avant de les rallumer 10 minutes avant son arrivée à l'aéroport militaire, à Abou Dhabi."

Cette annonce intervient alors qu'Aïdarous al Zoubaïdi, ne s'est pas présenté mercredi à l'embarquement d'un avion devant l'emmener à Ryad pour un forum consacré à la situation dans le sud du Yémen.

Il était attendu qu'Aïdarous al Zoubaïdi se rende en Arabie saoudite pour participer à un forum consacré aux affrontements dans le sud du Yémen organisé dans le cadre d'efforts destinés à mettre fin aux affrontements qui ont éclaté en décembre entre le STC, soutenu par les Emirats arabes unis, et le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale et allié de l'Arabie saoudite.

(Hatem Maher; version française Camille Raynaud)

