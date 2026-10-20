Yémen-Le bilan de l'attaque houthie contre un camp militaire gouvernemental porté à 73 morts

Soixante-treize personnes ont été tuées et 200 blessées dans une attaque menée lundi par les rebelles houthis, soutenus par l'Iran, contre un camp d'entraînement militaire du gouvernement yéménite dans la province de Chabwa, dans l'est du Yémen, selon un nouveau bilan fourni mardi des responsables locaux.

Ces derniers ont ajouté que 14 personnes étaient encore portées disparues.

Des responsables avaient dit lundi que les Houthis avaient tiré trois missiles balistiques sur les forces de sécurité, alors en plein exercice.

Le porte-parole militaire des Houthis, Yahya Saree, a confirmé sur la plate-forme X que ce camp d'entraînement, exploité d'après lui par les forces saoudiennes, avait bien été pris pour cible.

Les Houthis et les forces gouvernementales yéménites, soutenues par une coalition internationale emmenée par l'Arabie saoudite, ont repris les combats au cours de ces derniers mois.

Cinq mois après le début de la guerre déclenchée par les bombardements des Etats-Unis et d'Israël en Iran, les Houthis avaient annoncé en juillet dernier un blocus maritime de l'Arabie saoudite et ont entrepris de renforcer leur contrôle du détroit de Bab el-Mandeb, en mer Rouge, voie cruciale - comme le détroit d'Ormuz - pour les livraisons énergétiques mondiales.

Le mouvement chiite a effectué en septembre une avancée éclair le long du littoral du Yémen, prenant la ville de Mokha, dans le sud-ouest du pays.

Au début du mois, les forces armées gouvernementales yéménites ont annoncé avoir lancé une "offensive stratégique" sur Sanaa, la capitale du Yémen, afin de reprendre le contrôle de la ville des mains des rebelles houthis.

Le conflit au Yémen a éclaté après la prise de Sanaa par les Houthis en 2014, ce qui a poussé une coalition menée par l’Arabie saoudite à intervenir l’année suivante pour rétablir le gouvernement et chasser le groupe soutenu par l’Iran.

Les combats se sont rapidement enlisés dans une impasse sanglante, la plupart des lignes de front étant gelées. Un cessez-le-feu conclu en 2022 s'est maintenu jusqu’à l'été dernier.

(Reportage Mohammed Ghobari; version française Claude Chendjou et Benoit Van Overstraeten)