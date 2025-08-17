Yémen-Israël frappe un site d'infrastructures énergétiques près de Sanaa

L'armée israélienne a déclaré avoir pris pour cible tôt dimanche un site d'infrastructure énergétique utilisé par les rebelles Houthis au sud de la capitale yéménite, Sanaa, les médias israéliens citant la centrale électrique de Haziz.

L'armée a déclaré dans un communiqué que les frappes étaient une réponse aux attaques répétées des Houthis, soutenus par l'Iran, contre Israël, notamment des lancements de missiles et de drones en direction de son territoire.

Les médias israéliens ont rapporté plus tôt la marine israélienne a attaqué la centrale électrique de Haziz, près de la capitale.

Selon la chaîne de télévision Al Masirah, dirigée par les Houthis, la centrale électrique a été la cible d'une "agression" qui a mis hors service certains de ses générateurs. Elle n'a pas précisé l'origine de l'attaque.

Des équipes ont réussi à maîtriser l'incendie qui s'en est suivi, a rapporté Al Masirah, citant le vice-Premier ministre.

Selon des habitants, au moins deux explosions ont été entendues plus tôt à Sanaa.

Le groupe yéménite a tiré des missiles vers Israël, dont la plupart ont été interceptés, dans le cadre de ce qu'il décrit comme un soutien aux Palestiniens pendant la guerre à Gaza.

En mai, les États-Unis ont annoncé un accord surprise avec les Houthis. Washington a accepté de mettre fin à sa campagne de bombardements en échange de l'arrêt des attaques du groupe contre des navires en mer Rouge. Les Houthis ont affirmé que l'accord n'incluait pas d'épargner Israël.

