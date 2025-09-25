Yémen-Israël frappe Sanaa au lendemain de l'attaque de drone à Eilat

L'armée israélienne a annoncé avoir frappé jeudi des cibles militaires liées aux Houthis du Yémen à Sanaa, au lendemain d'une attaque de drone revendiquée par le groupe contre la station balnéaire israélienne d'Eilat, sur la mer Rouge.

Tsahal a déclaré dans un communiqué que le quartier général de l'état-major des Houthis, ainsi que des locaux de l'appareil de sécurité et de renseignement ou encore des camps militaires de l'organisation soutenue par l'Iran, figuraient parmi ses cibles.

"Nous avons maintenant mené une frappe puissante sur de nombreuses cibles terroristes de l'organisation terroriste Houthi à Sanaa", a déclaré le ministre israélien de la Défense, Israël Katz, dans un message publié sur X.

Il s'agit des dernières attaques et ripostes en date entre les Houthis du Yémen et Israël, liées à la guerre menée par l'Etat hébreu dans la bande de Gaza.

Des habitants du Yémen avaient auparavant déclaré à Reuters que les frappes visaient des zones situées au sud et à l'ouest de Sanaa.

Ces frappes, menées alors qu'un discours préenregistré du chef houthi Abdoul Malik al Houthi était en cours de diffusion, interviennent au lendemain d'un tir de drone en provenance du Yémen ayant fait au moins 20 blessées à Eilat.

Les Houthis ont multiplié les attaques contre des bateaux naviguant en mer Rouge depuis l'assaut du Hamas en Israël du 7 octobre 2023. Ils affirment agir en soutien aux Palestiniens de la bande de Gaza.

Ils tirent aussi régulièrement des missiles en direction d'Israël, que l'Etat hébreu parvient la plupart du temps à intercepter.

(Reportage Yomna Ehab et Mohammed Ghobari, version française Benjamin Mallet, édité par Kate Entringer)