Yamal, cible numéro 1 des commentaires racistes en Espagne
Quel monde de brutes.
L’ Observatoire espagnol du racisme et de la xénophobie s’est penché sur le cas du football, et il y a malheureusement de quoi faire. Il a passé les réseaux sociaux au crible et identifié 33 458 messages haineux la saison dernière, comme le rapporte El País . Sans surprise, le football est le sport où le racisme s’exprime le plus selon le rapport de l’observatoire.…
QB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
