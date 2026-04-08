Y avait-il penalty sur le tacle de Konaté sur Zaïre-Emery ?

Y avait-il penalty sur le tacle de Konaté sur Zaïre-Emery ?

De quoi animer les discussions après match. Si le PSG a remporté son match 2-0 face à Liverpool en quarts de finale de Ligue des champions, une action aurait bien pu accentuer ce score. À la 71 e minute, les Parisiens poussent toujours et Ibrahima Konaté tente une intervention des plus improbables . Alors que Warren Zaïre-Emery pénètre dans la surface de réparation, son compatriote claque un tacle qui vient d’abord effleurer la jambe du Titi avant d’atteindre le cuir.

Avare de VAR ?

Au départ, M. Sanchez Martinez pensait accorder un penalty au PSG. Mais pendant que certains débattent déjà du tireur, l’arbitre est appelé par le VAR pour une vérification . Verdict : pas de peno . Le jeu reprend malgré les protestations qui se poursuivent tant l’action tend à l’interrogation.…

SW pour SOFOOT.com