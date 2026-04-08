L'Atlético prend une option pour le dernier carré

L'Atlético prend une option pour le dernier carré

Il a fallu un coup franc de génie de Julián Álvarez pour débloquer un Barcelone-Atlético de Madrid assez tendu (0-2). Antoine Griezmann est à un match de retrouver le dernier carré de Ligue des champions, c'est le plus important.

Barcelone 0-2 Atlético de Madrid

Buts : Álvarez (45 e ) et Sørloth (70 e ) pour les Colchoneros

Expulsion : Cubarsí (43 e ) côté barcelonais …

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com