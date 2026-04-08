L'Atlético prend une option pour le dernier carré
Il a fallu un coup franc de génie de Julián Álvarez pour débloquer un Barcelone-Atlético de Madrid assez tendu (0-2). Antoine Griezmann est à un match de retrouver le dernier carré de Ligue des champions, c'est le plus important.
Barcelone 0-2 Atlético de Madrid
Buts : Álvarez (45 e ) et Sørloth (70 e ) pour les Colchoneros
Expulsion : Cubarsí (43 e ) côté barcelonais …
Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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