Le PSG fait la leçon à Liverpool et entrevoit les demies

Dominant du début à la fin, le Paris Saint-Germain a logiquement pris le dessus sur Liverpool ce mercredi en quarts de finale aller de Ligue des champions.

Paris Saint-Germain 2-0 Liverpool

Buts : Doué (11 e ) et Kvaratskhelia (65 e ) pour le PSG // pour les Reds

Il fut un temps où le Paris Saint-Germain était catégorisé comme le club qui claquait un max de flouze pour des stars et Liverpool comme le modèle de stabilité et de cohérence collective en Europe. La routourne a tourné, comme le dirait l’autre : ce mercredi, un PSG mature et sûr de son football a donné une leçon collective à ce triste amas d’individualités qu’est Liverpool en quarts de finale aller de Ligue des champions (2-0). Forts de deux buts d’avance, les hommes de Luis Enrique ont une belle marge de sécurité avant de se pointer à Anfield pour la manche retour mardi prochain. Et à moins que les Reds retrouvent le beau football qu’ils semblent avoir perdu cette saison, on les imagine mal faire un come-back comme à l’époque où ils terrorisaient toute l’Europe.…

Par François Linden pour SOFOOT.com