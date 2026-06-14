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États-Unis-Paraguay a dépassé les Finales NBA en termes d'audience
information fournie par So Foot 14/06/2026 à 13:57

États-Unis-Paraguay a dépassé les Finales NBA en termes d'audience

États-Unis-Paraguay a dépassé les Finales NBA en termes d'audience

Qui a dit que les Américains n’en avaient rien à faire du foot ?

Bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino et ses hommes : leur brillante entrée en lice face au Paraguay vendredi soir n’est pas passée inaperçue au pays , et il ne serait pas étonnant de voir l’engouement grandir autour de Team USA ces prochaines semaines. Retransmise aux États-Unis par Fox Sports et Telemundo, la victoire américaine a rassemblé plus de 24,9 millions de téléspectateurs sur place, ce qui constitue un record historique pour un match de cette sélection nationale.…

AL pour SOFOOT.com

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