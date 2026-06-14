États-Unis-Paraguay a dépassé les Finales NBA en termes d'audience
Qui a dit que les Américains n’en avaient rien à faire du foot ?
Bonne nouvelle pour Mauricio Pochettino et ses hommes : leur brillante entrée en lice face au Paraguay vendredi soir n’est pas passée inaperçue au pays , et il ne serait pas étonnant de voir l’engouement grandir autour de Team USA ces prochaines semaines. Retransmise aux États-Unis par Fox Sports et Telemundo, la victoire américaine a rassemblé plus de 24,9 millions de téléspectateurs sur place, ce qui constitue un record historique pour un match de cette sélection nationale.…
AL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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