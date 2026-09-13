Xi veut renforcer les liens économiques au sein du "Grand BRICS" pour renforcer son influence

(Actualisé avec déclarations de Pezeshkian en fin de dépêche)

Le président chinois Xi Jinping a présenté dimanche une série d'initiatives visant à renforcer la coopération entre les économies émergentes du "Grand BRICS", alors que Pékin cherche à faire de ce groupe une plate-forme concrète au service du développement des pays du Sud.

Cette coopération en matière de politique, de sécurité, d'économie et de finance constitue le principal axe de travail du groupe. L'Inde, qui en assurera la présidence en 2026, et la Chine, qui prendra le relais en 2027, veulent élargir le partenariat pour renforcer son influence au niveau mondial.

Le succès de l'"Initiative du Grand BRICS" dépendra de la mise en place de bases solides pour une coopération pragmatique, a déclaré Xi lors du sommet annuel des dirigeants du groupe à New Delhi, selon l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Les pays du "Grand BRICS" devraient renforcer leur coopération, préserver la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement et développer un marché intégré, a ajouté Xi lors de la clôture du sommet.

Le bloc des BRICS a été créé en 2009 pour contester un ordre mondial dominé par les États-Unis et leurs alliés occidentaux. Initialement composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, il s'est élargi à l'Égypte, l'Éthiopie, l'Indonésie, l'Iran et les Émirats arabes unis.

Dix pays partenaires issus des économies émergentes d'Asie, d'Afrique, d'Amérique latine et du Moyen-Orient, étendent en outre son rayonnement à l'ensemble des pays du Sud. La Chine et la Russie désignent parfois ce bloc élargi par l'expression "Grand BRICS".

La Chine prendra l'initiative de créer une "zone open source BRICS" dédiée à l'Intelligence artificielle (IA) afin de promouvoir la coopération sur les grands modèles linguistiques, la formation en IA et un écosystème ouvert pour cette technologie, a également dit Xi Jinping.

PÉKIN PRÔNE UNE ZONE ÉCONOMIQUE SPÉCIALE

Le président chinois a aussi proposé un partenariat autour d'une zone économique spéciale des BRICS et indiqué que la Chine accueillerait l'année prochaine un forum des pays du groupe sur les services afin de renforcer leurs liens en matière de commerce et d'investissement.

Les avantages des solutions élaborées au sein du BRICS ne devraient pas se limiter aux seuls pays du groupe, mais être adaptés et rendus accessibles pour répondre aux besoins du Sud, a déclaré plus tôt le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Le président russe Vladimir Poutine a qualifié le BRICS de puissante force motrice vers la création d'un nouvel ordre mondial plus juste et multipolaire, exhortant ses membres à trouver des moyens de combiner les avantages concurrentiels de leurs économies respectives.

Le sommet s'est tenu dans un contexte de reprise des combats dans la région du Golfe, où les représailles entre les États-Unis et l'Iran, ainsi que les Houthis soutenus par l'Iran, ont élargi le conflit en lançant des attaques contre l'Arabie saoudite.

Mais il a débouché sur une avancée notable, samedi, avec un consensus sur une déclaration commune soutenue par l'Iran et les Émirats arabes unis exprimant une profonde inquiétude face à l'escalade continue des tensions au Moyen-Orient et appelant à faire preuve d'un maximum de retenue.

Le président iranien Massoud Pezeshkian s'est en outre entretenu avec le prince héritier d'Abou Dhabi, Khaled ben Mohammed ben Zayed Al Nahyane, en marge du sommet, lors de la rencontre au plus haut niveau entre des responsables des deux pays depuis le début du conflit.

Selon un compte-rendu de leurs échanges, ils ont abordé des questions allant de la désescalade et de la stabilité aux efforts visant à faire progresser la paix et le développement dans la région.

"Nous sommes convenus de laisser le passé derrière nous et de nous tourner vers l'avenir, en réfléchissant à la manière de construire cet avenir ensemble", a déclaré dimanche Massoud Pezeshkian, évoquant des discussions constructives.

(Reportage Saurabh Sharma, Sarita Chaganti Singh, Shivangi Acharya, Nikunj Ohri, Aftab Ahmed, Sakshi Dayal, Shilpa Jamkhandikar et Hritam Mukherjee à New Delhi, avec Casey Hall à Shanghai, rédigé par YP Rajesh, version française Benjamin Mallet)