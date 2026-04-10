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Xi rencontre la cheffe de l'opposition taïwanaise à Pékin
information fournie par Reuters 10/04/2026 à 06:50

(Actualisé avec précisions)

Le président chinois Xi Jinping a déclaré vendredi à la cheffe de l'opposition taïwanaise Cheng Li-wun que les habitants des deux côtés du détroit de Taïwan étaient Chinois et que leurs futures relations sont entre les mains du peuple chinois.

Cheng Li-wun, élue en octobre dernier à la tête du Kuomintang (KMT) est arrivée mardi en Chine en vue d'une mission de "paix" visant à réduire les tensions.

Lors d'une réunion au Palais de l'Assemblée du peuple, Xi Jinping a dit à Cheng Li-wun que le monde d'aujourd'hui n'était pas entièrement en paix et que la paix était précieuse.

"Nos compatriotes des deux côtés du détroit sont tous des Chinois, membres de la même famille, qui aspire à la paix, au développement, aux échanges et à la coopération", a-t-il dit, selon des propos relayés par les chaînes de télévision taïwanaise.

"Il s'agit de la voix de nos peuples. Les dirigeants de nos deux partis se rencontre aujourd'hui afin d'assurer la paix et la stabilité dans notre nation commune, pour promouvoir le développement pacifique des relations à travers le détroit et de permettre aux générations futures de partager un avenir lumineux et magnifique."

La Chine voit Taïwan comme une province renégate et n'exclut pas de recourir à la force pour la ramener dans son giron. Elle a accentué depuis de nombreux mois sa pression militaire autour de l'île démocratique.

Cheng Li-wun a dit à Xi Jinping qu'elle espérait que, grâce aux efforts des deux parties, le détroit de Taïwan ne serait plus le lieu d'un conflit potentiel et ne deviendrait pas un "échiquier où des forces extérieures interviennent".

Les Etats-Unis sont le principal soutien international et fournisseur d'armes de Taïwan. Pékin a demandé à plusieurs reprises à Washington de cesser d'armer Taipei.

Washington a exprimé son soutien aux projets du gouvernement taïwanais visant à augmenter les dépenses de défense.

Pékin refuse de discuter avec le gouvernement décrit comme "séparatiste" du président Lai Ching-te, mais reçoit régulièrement des membres de haut rang du KMT.

(Rédaction de Pékin, rédigé par Ben Blanchard; version française Camille Raynaud)

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