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Xi Jinping se rendra en Corée du Nord du 8 au 9 juin
information fournie par Reuters 05/06/2026 à 11:57

(Actualisé avec précisions, contexte)

Le président chinois Xi Jinping effectuera lundi et mardi une visite de deux jours en Corée du Nord, la première en près de sept ans alors que Pékin cherche à renforcer ses liens avec son allié.

Xi Jinping rencontrera le numéro un nord-coréen Kim Jong-un lors d'un sommet consacré aux relations bilatérales et aux questions d'intérêt commun, a déclaré vendredi le ministère chinois des Affaires étrangères.

"Les deux parties feront de cette visite une occasion de promouvoir un développement accru des relations entre la Chine et la Corée du Nord en phase avec l'époque", a dit son porte-parole lors d'un briefing avec des journalistes.

Les échanges entre les deux pays, qui sont liés depuis 65 ans par un traité de coopération et d'assistance mutuelle, ont été gelés lors de la pandémie de Covid-19 et Kim Jong-un a parallèlement resserré ses liens avec la Russie de Vladimir Poutine en envoyant des troupes et des armes servir sur les lignes de front en Ukraine.

"Le message implicite de la partie chinoise est (...) : nous sommes toujours le principal acteur s'agissant de la Corée du Nord", déclare John Delury, chercheur à l'Asia Society. "La Russie fait partie des destinataires de ce message."

Xi Jinping a reçu le mois dernier à Pékin, lors de sommets distincts, le président américain Donald Trump puis le président russe Vladimir Poutine.

Kim Jong-un a quant à lui été invité en septembre dernier à Pékin, où il s'est rendu en train blindé, pour assister à un défilé militaire.

Les liaisons ferroviaires entre la Chine et la Corée du Nord ont été rétablies en mars après une suspension de six ans provoquée par la pandémie de Covid. Air China a également augmenté le nombre de ses liaisons.

La visite de Xi Jinping à Pyongyang sera sa première à l'étranger depuis sa visite en Corée du Sud à la fin octobre.

"Sur le plan symbolique, il est important que Xi garde un oeil sur ce qui se passe à Pyongyang", note John Delury, ajoutant qu'il y a une "symétrie que les Chinois aiment maintenir" entre les deux Corée.

La présidence sud-coréenne a dit s'attendre à ce que Pékin continue de jouer un rôle constructif sur les questions touchant à la péninsule.

Depuis son accession à la tête de la Chine en 2012, Xi Jinping s'est rendu une fois en Corée du Nord et deux fois en Corée du Sud. Il s'était également rendu à Pyongyang en 2008, alors qu'il était vice-président et que la Corée du Nord était dirigée par Kim Jong-il, le père de Kim Jong-un.

(Liz Lee, Xiuhao Chen et Qiaoyi Li; version française Camille Raynaud et Jean-Stéphane Brosse, édité par Sophie Louet)

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