Xavier Bertrand : La région encore, mais la région d'abord !

Il multiplie les réunions publiques à quelques heures d'un scrutin critique. Non seulement pour sa carrière politique, pour l'avenir de sa famille politique et, accessoirement, pour celui des Hauts-de-France, la région qu'il préside depuis 2015. Xavier Bertrand, candidat déclaré dans nos colonnes à l'élection présidentielle, joue son va-tout dans ces régionales et départementales incertaines, talonné dans les sondages par le candidat du Rassemblement national et ex-LR, Sébastien Chenu. S'il l'emporte face au représentant de Marine Le Pen, l'ancien ministre de la Santé aura réussi son pari lancé en avril dernier. Faire de ces élections sa propre primaire en prouvant, au passage, qu'il est le meilleur rempart face aux extrêmes. Ainsi qu'une alternative crédible à Emmanuel Macron.

Un pari présidentiel aux allures de coups de dés mais qui a le mérite de la clarté. Contrairement à ses possibles concurrents pour une primaire de la droite, le président des Hauts-de-France est parti tôt, très tôt. Trop tôt ? Ce qui lui a permis de s'installer dans le paysage politique n'a pas eu d'effets majeurs dans les sondages, encore moins de « tuer le match ». Crédité d'environ 14 % des intentions de vote - l'espace politique aujourd'hui dévolu à la droite - le président des Hauts-de-France occupe, certes, la première place parmi les possibles rivaux du président, mais peine à perturber le duel Macron-Le Pen. De troisième homme

