Wolverhampton ne sera pas la pire équipe de Premier League
information fournie par So Foot 28/02/2026 à 09:32

Wolverhampton ne sera pas la pire équipe de Premier League

Wolverhampton ne sera pas la pire équipe de Premier League

Après Vin Diesel, Wolves Diesel ? Contre Aston Villa, futur adversaire de Lille en Ligue Europa, Wolverhampton a remporté sa deuxième victoire de la saison en Premier League (2-0) ce vendredi soir . Les Loups s’enlèvent une sacrée épine dans le pied : ils dépassent la barre des onze points, synonyme de record du plus petit nombre de points de l’histoire du Championnat anglais. Celui-ci fut établi par Derby Country en 2007-2008. Trêve de réjouissance : les Loups restent à 14 points de Nottingham, premier non relégable.

« On est en train de perdre toute chance de remporter la Premier League »

Pour aller chercher cette victoire surprise dans le derby du West Midlands, obtenue après celle contre West Ham, début janvier, le Molineux a eu besoin d’une bonne dose de pluie, de passes ratées et de buts de deux Gomes, João (61 e ) puis Rodrigo (90 e +8). Aston Villa, lui, n’a gagné qu’une fois lors de ses six derniers matchs.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
