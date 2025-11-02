Wolverhampton n’a plus d’entraîneur
Il n’y a plus de loup dans la bergerie.
Défait par Fulham samedi (3-0), Wolverhampton se retrouve désormais sans entraîneur, puisque son technicien portugais, Vitor Pereira, a été licencié ce dimanche matin . Derniers de Premier League, les Wolves affichent surtout l’un des pires bilans d’Europe, avec deux nuls seulement en dix journées de championnat, sept buts marqués et 22 encaissés.…
AB pour SOFOOT.com
