Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Chargement...
Identifiant/Mot de passe oublié
Chargement...
Le grand Barça trop fort pour le Paris FC, les Lyonnes croquent l'Atlético
information fournie par So Foot•17/12/2025 à 23:09
Le grand Barça trop fort pour le Paris FC, les Lyonnes croquent l'Atlético
Le Paris Saint-Germain a remporté la première Coupe Intercontinentale du football français en battant Flamengo (1-1, 2 t.a.b. à 1) grâce à Matveï Safonov, brillant sur les tirs au but, mercredi à Doha (Qatar), couronnant une année 2025 quasiment parfaite. Le PSG ...
Lire la suite
Le genre de record qui claque. Sacré en Coupe intercontinentale aux tirs au but contre Flamengo, au terme d’un match très ennuyant mais marqué par les exploits de Matveï Safonov, le PSG égale un record dans le football . Celui du plus grand nombre de titres remportés ...
Lire la suite
Au terme de 120 minutes d'ennui profond, le PSG s'est adjugé la Coupe intercontinentale aux tirs au but contre Flamengo. Un premier succès pour un club français dans cette compétition ressuscitée, offert en grande partie par Matveï Safonov, auteur de quatre pénos ...
Lire la suite
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer