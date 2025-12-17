 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le grand Barça trop fort pour le Paris FC, les Lyonnes croquent l'Atlético
information fournie par So Foot 17/12/2025 à 23:09

Le grand Barça trop fort pour le Paris FC, les Lyonnes croquent l'Atlético

Le grand Barça trop fort pour le Paris FC, les Lyonnes croquent l'Atlético

Paris FC 0-2 FC Barcelone

Buts : Lopez (22 e ) et Graham (49 e )

Jolie baston entre clubs français et espagnols.…

TJ pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank