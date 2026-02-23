Witkoff et Kushner rencontreront une délégation iranienne à Genève jeudi, dit un responsable US

Steve Witkoff et Jared Kushner, respectivement émissaire spécial et gendre du président des Etats-Unis Donald Trump, rencontreront jeudi à Genève une délégation iranienne, a déclaré lundi un haut responsable américain.

Les États-Unis ont récemment renforcé leur présence militaire au Moyen-Orient et Donald Trump a déclaré vendredi qu'il envisageait une frappe limitée contre la République islamique pour la contraindre à un accord visant à résoudre le différend de longue date sur le programme nucléaire de Téhéran.

L'Iran s'est dit prêt à davantage de concessions sur son programme nucléaire dans le cadre de ses négociations avec les Etats-Unis, en échange d'un allégement des sanctions et d'une reconnaissance de son droit à enrichir de l'uranium, dans l'espoir d'éviter une offensive américaine.

Le ministre iranien des Affaires, Abbas Araqchi, a déclaré dimanche qu'il espérait rencontrer Steve Witkoff à Genève jeudi, faisant part de son optimisme en jugeant qu'il y avait une "bonne chance" pour qu'une solution diplomatique soit trouvée.

Vendredi, il avait indiqué que l'Iran devrait être en mesure de présenter dans les jours à venir une proposition d'accord sur son programme nucléaire aux Etats-Unis.

La veille, Donald Trump a donné à Téhéran dix à quinze jours pour conclure un accord, menaçant à nouveau de recourir à la force contre la République islamique dans le cas contraire.

Selon Abbas Araqchi, Téhéran et Washington se sont entendus sur les grands principes d'une négociation lors d'un deuxième cycle de pourparlers indirects à Genève organisés mardi dernier.

(Reportage Steve Holland, version française Benjamin Mallet, édité par Zhifan Liu)