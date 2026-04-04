Witkoff et Kushner pourraient se rendre en Ukraine en avril, selon Kyiv

Les émissaires américains Steve Witkoff et Jared Kushner pourraient se rendre à Kyiv en avril, a déclaré samedi le chef de cabinet de la présidence ukrainienne Kirilo Boudanov, alors que les pourparlers de paix autour de la guerre en Ukraine sont au point mort depuis le déclenchement du conflit au Moyen-Orient.

"Kushner, Witkoff, Lindsey Graham — ce sont ceux que l'on attend. Qui d'autre sera présent ? On verra", a déclaré Kirilo Boudanov à l'agence Bloomberg. Il a ajouté que la réunion pourrait avoir lieu peu après la Pâques orthodoxe, le 12 avril.

Il s'agirait de la première visite officielle à Kyiv de Steve Witkoff et Jared Kushner, qui ont déjà rencontré des représentants ukrainiens aux États-Unis et sont rendus à Moscou pour des entretiens avec la Russie.

(Rédigé par Max Hunder ; version française Blandine Hénault)