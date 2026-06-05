Wissam Ben Yedder relaxé en appel dans l’affaire des violences psychologiques contre son épouse

Relaxé. Alors qu’il avait été condamné en première instance à 90 000 euros d’amende dans le cadre de son affaire de violences psychologiques contre son épouse, Wissam Ben Yedder a été relaxé ce mercredi comme l’indique L’Équipe . Les faits reprochés à son encontre étaient l’exercice « volontaire de violences de nature psychologique » ayant entraîné chez sa conjointe une incapacité de travail supérieure à huit jours.

« Cette semaine va être la semaine la plus hard de toute ta vie » ou encore « tu vas le payer très très cher, je vais aller au fond des limites » sont les phrases qui ont poussé le parquet de Nice à rouvrir le dossier, alors que l’infraction avait été considérée comme « insuffisamment caractérisée » avant ces nouveaux propos rapportés.…

TC pour SOFOOT.com