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Wissam Ben Yedder relaxé en appel dans l’affaire des violences psychologiques contre son épouse
information fournie par So Foot 05/06/2026 à 12:20

Wissam Ben Yedder relaxé en appel dans l’affaire des violences psychologiques contre son épouse

Wissam Ben Yedder relaxé en appel dans l’affaire des violences psychologiques contre son épouse

Relaxé. Alors qu’il avait été condamné en première instance à 90 000 euros d’amende dans le cadre de son affaire de violences psychologiques contre son épouse, Wissam Ben Yedder a été relaxé ce mercredi comme l’indique L’Équipe . Les faits reprochés à son encontre étaient l’exercice « volontaire de violences de nature psychologique » ayant entraîné chez sa conjointe une incapacité de travail supérieure à huit jours.

« Cette semaine va être la semaine la plus hard de toute ta vie » ou encore « tu vas le payer très très cher, je vais aller au fond des limites » sont les phrases qui ont poussé le parquet de Nice à rouvrir le dossier, alors que l’infraction avait été considérée comme « insuffisamment caractérisée » avant ces nouveaux propos rapportés.…

TC pour SOFOOT.com

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