Wilfried Baana Jaba, victime d’insultes racistes : « Dans ma colère, j’étais seul »

A l’occasion de la 11e journée de National 3, l’Olympique d’Alès en Cévennes s’imposait à domicile face au Sud FC. Seul buteur, en héros du soir, Wilfried Baana Jaba a pourtant vécu à 32 ans le pire match de sa vie, le capitaine adverse ne retenant pas ses insultes racistes. L'attaquant camerounais revient sur l'évènement plus que choquant.

Samedi dernier, ton club affrontait le Sud FC, match lors duquel tu as été victime d’insultes racistes de la part d’un adversaire. Est-ce que tu pourrais raconter la scène ?

Je venais de marquer ça se passait bien pour moi. Mais je capte un peu leur petit jeu qui se met en place entre le 4 et le 5 adverse. J’entends que dès que je fais un petit décrochage « ouais nique lui sa mère, découpe-le ». Je les insulte en retour, puis il y a le frère du numéro 8 qui vient s’en mêler. En tout ils étaient quatre à être sur mes côtes, à commencer à m’insulter, à me faire craquer. J’essaie de rester focus et à un moment donné, il y a une faute, je crois, d’un joueur de notre équipe sur eux. Et en remettant le ballon, moi je passe devant le ballon. Et c’est là que lui (le numéro 5, défenseur central et capitaine, NDLR) , il me dit « Sale noir », je dis « Quoi ?! » il redit « Sale noir, retourne dans les champs de coton espèce de singe ». Là dans ma tête ça a vrillé.…

Propos recueillis par Benjamin Gaillardin-Claeys pour SOFOOT.com