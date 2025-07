Djibril Cissé recadre les supporters du PSG qui narguent Kylian Mbappé

Touche pas à mon Kyks !

Si le Paris Saint-Germain n’a pas réussi à décrocher le titre de champion du monde, il restera à jamais dans l’histoire comme un champion d’Europe. Un sacre historique, remporté sans Kylian Mbappé, parti un an plus tôt au Real Madrid – un détail que certains supporters parisiens ne manquent pas de rappeler régulièrement avec sarcasme. Des moqueries qui ne plaisent visiblement pas à Djibril Cissé. Dans son émission The Bridge , en compagnie d’Aurélien Tchouaméni, l’ancien attaquant a tenu à taper du poing sur la table pour défendre le capitaine des Bleus, appelant au respect et à la reconnaissance de ses années passées dans la capitale.…

FL pour SOFOOT.com