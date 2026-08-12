Whole Foods procède au rappel de produits contenant des piments jalapeños en raison d'un risque de contamination par la salmonelle

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire de Whole Foods aux paragraphes 8 et 9, ainsi que du contexte)

Whole Foods a annoncé mercredi le rappel de certains produits de ses rayons fruits et légumes et plats préparés contenant des piments jalapeños provenant de Coast Citrus Distributors, en raison d'un risque de contamination par la salmonelle.

Aucun cas de maladie n'a été signalé à ce jour en lien avec ces produits, a indiqué la FDA.

La FDA et le CDC, en collaboration avec leurs partenaires au niveau des États et au niveau local, enquêtent sur une épidémie de salmonellose touchant plusieurs États, qui a jusqu’à présent rendu malades 345 personnes dans 27 États et entraîné l’hospitalisation de 36 d’entre elles.

Un producteur de Sinaloa, au Mexique, qui approvisionne Coast Citrus Distributors, a été identifié comme la source potentielle de la contamination, ont indiqué les agences sanitaires.

Les produits rappelés comprennent certaines sauces salsa, du guacamole, du pico de gallo et des plats préparés, a précisé Whole Foods.

Taylor Farms, également au cœur d’une épidémie liée à des fruits et légumes frais, a déclaré lundi qu’elle procédait au rappel de plats préparés contenant des piments jalapeños, tels que des sauces et du guacamole, auprès de détaillants notamment Walmart WMT.N et Whole Foods dans plusieurs États, en raison d’une contamination potentielle par la salmonelle.

Ce rappel ajoute une source d’inquiétude supplémentaire pour les consommateurs, qui évitent déjà les légumes verts frais depuis que Taylor a rappelé de la laitue iceberg en raison d’une épidémie de cyclospora qui figure déjà parmi les plus importantes crises alimentaires de l’histoire récente des États-Unis.

“La seule raison pour laquelle nous procédons à ce rappel est que ces produits contiennent des piments jalapeños qui faisaient partie du rappel de Taylor Farms annoncé ce week-end”, a déclaré un porte-parole de Whole Foods, ajoutant que le distributeur avait retiré tous les produits concernés de ses rayons.

“Les clients qui ont acheté l’un de ces produits chez nous doivent les jeter et nous contacter pour obtenir un remboursement.”

Les infections à Salmonella peuvent provoquer des diarrhées, de la fièvre et des crampes d’estomac, et peuvent être particulièrement graves chez les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes dont le système immunitaire est affaibli.

Mardi, la Food and Drug Administration a recommandé aux producteurs et fournisseurs de fruits et légumes frais de mettre en place des mesures, telles que le contrôle des conditions d’hygiène, la vérification des fournisseurs et la réfrigération, dans le contexte des épidémies d’origine alimentaire en cours.