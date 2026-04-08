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Un fidèle de De Zerbi ne le rejoint pas à Tottenham
information fournie par So Foot 08/04/2026 à 15:19

Un fidèle de De Zerbi ne le rejoint pas à Tottenham

Un fidèle de De Zerbi ne le rejoint pas à Tottenham

Un être vous manque et tout est dépeuplé. Débarqué sur le banc de Tottenham le 31 mars dernier, Roberto De Zerbi a annoncé son staff ce mercredi . Si plusieurs membres de son staff qui l’accompagnaient déjà à Marseille arrivent dans ses bagages dans la capitale britannique, A ndrea Maldera son adjoint de longue date ne continuera pas l’aventure avec le natif de Brescia.

Following the recent arrival of Roberto De Zerbi as our new Men’s Head Coach, we can now confirm the full structure of the Men’s First Team coaching staff. Read here 👉 https://t.co/Xf0yw3CGud pic.twitter.com/X1e6IT4Yy9…

LB pour SOFOOT.com

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