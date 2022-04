Waze, Spotify… cette start-up propose une nouvelle façon de recruter

Et si vous trouviez un emploi... en écoutant un podcast sur Spotify ? C'est l'idée innovante que propose la startup Hippolyte-rh depuis 2020. Forte de vingt salariés - un chiffre qu'elle espère doubler d'ici à la fin de 2022 - la petite entreprise propose aux employeurs en mal de main d'œuvre de diffuser leurs annonces sur des applications tierces, comme Waze ou Spotify. « Très souvent employés pour de la publicité, les médias Waze et Spotify sont aujourd'hui sous-exploités sur le volet de la notoriété, de la marque employeur et du recrutement », explique au Parisien Gauthier Bailleul, fondateur de Hippolyte-rh.

L'idée est simple : faire savoir aux utilisateurs de ces plateformes qu'une entreprise recrute, en se basant sur leurs goûts. Ainsi, Hippolyte-rh a proposé à un grand groupe hôtelier de démarcher les auditeurs de podcasts consacrés aux recettes de cuisine ou à la gastronomie. « Le temps d'attention d'un prospect est de douze secondes », détaille Gauthier Bailleul. « Des vidéos de douze secondes sont donc diffusées pour présenter une annonce d'emploi, générer l'intérêt et séduire l'auditeur, l'inciter à appeler et à postuler. »

Dans les coulisses de la guerre pour l'emploi

Déjà plus de 400 clients

Une méthode qui a déjà séduit plus de 400 entreprises en manque de main d'œuvre. Le Parisien évoque le cas de la société Bert

... Source LePoint.fr