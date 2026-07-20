Wayne Rooney n’a pas aimé le show de la mi-temps

Comme on est au Super Bowl. Invité à commenter la finale de la Coupe du monde entre l’Espagne et l’Argentine sur la BBC, Wayne Rooney n’a pas vraiment apprécié le spectacle organisé à la mi-temps. Interrogé sur son moment préféré, l’ancien international anglais n’a pas pris de détour : « M on moment préféré du halftime show ? C’est quand ça s’est terminé. J’aime beaucoup les artistes, mais j’ai trouvé que c’était nul. » On est plutôt d’accord avec toi, Wayne. Les marionnettes en train de chanter, on pouvait peut-être s’en passer.

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MJ pour SOFOOT.com