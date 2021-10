Wauquiez passe à l’offensive sur la formation professionnelle

« Avoir 400 000 demandeurs d’emploi et 150 000 offres de job, dont la moitié en CDI, qui ne trouvent pas preneur, c’est très problématique dans une région comme la nôtre, attachée à la valeur travail et à l’effort. » Laurent Wauquiez, le président du conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté ce vendredi, jour de l’entrée en vigueur de la réforme de l’assurance chômage, un plan de 100 millions d’euros pour les secteurs en tension. Les métiers ciblés sont prioritairement ceux de l’hôtellerie-restauration (15 000 emplois manquant dans la région), principalement avant la saison hivernale, et ceux de l’aide à la personne, du bâtiment et de l’agriculture. « Cet argent va être utilisé pour le retour au travail, pas pour des stages parking. C’est insupportable d’avoir des gens formés dans des secteurs qui n’embauchent pas quand il y a des métiers où les offres ne sont pas pourvues », a lancé l’élu Les Républicains.

La région va s’engager à respecter un « zéro refus de formation » pour ces métiers en tension : « Toute personne qui poussera notre porte pour ce genre de projet sera acceptée et on financera sa prise en charge directement au sein des entreprises. » Un système qui fonctionnera sur le principe « droit/devoir ». « On aide les gens en dépensant beaucoup d’argent. Mais la formation ne sera pas faite pour recharger les droits à l’assurance chômage. Donc en

