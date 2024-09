Washington s'attaque à l'exemption de droits de douanes pour les petits achats, la Chine dans le viseur

Le gouvernement américain a annoncé vendredi s'attaquer à "l'utilisation excessive et l'abus" d'un mécanisme permettant aux importations de moindre valeur d'entrer sans droits de douane aux Etats-Unis, souvent depuis la Chine avec les sites Chein et Temu.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / JUSTIN SULLIVAN )

Les autorités américaines cherchent à exclure certains produits de ces exonérations de droits de douane, une décision qui pourrait avoir une incidence sur la majorité des importations chinoises de textile et d'habillement.

Si quelque 140 millions de colis entraient aux Etats-Unis par an grâce à cette exemption il y a dix ans, ce sont aujourd'hui plus d'un milliard par an.

Selon les autorités américaines, cette augmentation de volume est due à la croissance des détaillants chinois Shein et Temu. Les deux plateformes sont reconnues pour vendre des produits à bas-prix, directement depuis la Chine.

"Des entreprises étrangères, principalement des plateformes de e-commerce fondées en Chine, inondent le marché américain avec des produits de faible valeur", a déclaré aux journalistes Navtej Dhillon du Conseil national économique américain.

Ce mécanisme induit également une moindre surveillance des produits à l'import, facilitant l'entrée de produits dangereux ou illicites sur le territoire américain, selon M. Dhillon.

L'administration Biden compte donc utiliser un outil légal, communément utilisé pour justifier de droits de douane contre Pékin, qui permettrait de toucher quelque 70% des textiles et habillements venus de Chine. A la clé, espère Washington, une chute drastique de ces achats et livraisons venues de l'étranger.

Mercredi, plus de 120 parlementaires américains ont appelé à un tel changement, soulignant que ces importations peu contrôlées permettent notamment l'import de fentanyl, cette drogue de synthèse qui fait des ravages aux Etats-Unis.