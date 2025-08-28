Washington réaffirme le droit du Groenland à l'autodétermination

Le chargé d'affaires américain au Danemark a réaffirmé le droit du Groenland à l'autodétermination après des rumeurs selon lesquelles des ressortissants américains auraient mené des opérations d'influence pour tenter de peser sur l'opinion politique de ce territoire semi-autonome.

Le chargé d'affaires Mark Stroh a rencontré mercredi des responsables danois et groenlandais après avoir été convoqué en réponse à un reportage de la chaîne DR, selon lequel au moins trois Américains liés au président Donald Trump sont soupçonnés de promouvoir la sécession de l'île au profit des États-Unis.

Le département d'État américain a déclaré dans un communiqué envoyé par courriel mercredi en fin de journée que Mark Stroh avait eu une "conversation productive" et qu'il avait réitéré l'engagement de Washington à entretenir des liens solides avec le Danemark et le Groenland.

"Les États-Unis respectent le droit du peuple du Groenland à déterminer son propre avenir", souligne le communiqué.

Washington a ajouté que le gouvernement américain ne contrôlait ni ne dirigeait les actions de ses ressortissants et a refusé de commenter davantage.

Le Groenland, territoire semi-autonome danois, riche en matières premières et à la situation stratégique dans l'Arctique, est devenu un point de tension entre Copenhague et Washington après que le locataire de la Maison blanche a déclaré à plusieurs reprises qu'il voulait l'acquérir, invoquant des raisons de sécurité nationale et internationale, sans exclure le recours à la force pour y parvenir.

"Nous sommes un partenaire, nous sommes un allié, et nous nous attendons à ce que les règles du jeu diplomatique s'appliquent. Nous nous attendons à ce que le droit international et la souveraineté soient respectés", a pour sa part déclaré le Premier ministre du Groenland, Jens-Frederik Nielsen, à la chaîne DR.

